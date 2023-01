Hubschraubereinsatz: Schlangenlinienfahrer entzieht sich Kontrolle

Einer Polizeistreife in Neresheim fällt am Donnerstag ein Ford-Ranger auf, da dieser Schlangenlinien fährt. Die Polizei setzt einen Hubschrauber ein.

Ein Schlangenlinienfahrer hat am Donnerstag einen Hubschraubereinsatz in Neresheim ausgelöst. Der noch unbekannte Ford-Besitzer fuhr auf der K3301 von Neresheim in Richtung Hohlenstein. Die Beamten versuchten den Fahrer anzuhalten, doch der ignorierte das "Stopp-Signal", das Blaulicht und das Martinshorn.

Daraufhin beschleunigte er und versuchte mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Schweindorf zu entkommen. Laut Polizeibericht verloren die Beamten in einem nahegelegenen Waldgebiet den Sichtkontakt. Mithilfe eines Hubschraubers konnten die Beamten das Fahrzeug mit dem Kennzeichen "GD" schließlich in besagtem Waldgebiet aufspüren.

Personen, die der Fahrer gefährdete, oder die den Fahrer identifizieren können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aalen unter der Telefon 07361/5240 zu melden. (AZ)