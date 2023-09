Hund stirbt nach Unfall in Neresheim

Ein Hund läuft über die Fahrbahn und wird von einem Auto angefahren. Das Tier stirbt noch an der Unfallstelle.

Ein über die Fahrbahn laufender Hund ist am Sonntag gegen 20.40 Uhr von einem 38-jährigen Fahrer auf der L1084 erfasst worden. Der Hund wurde dabei laut Polizeibericht so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle verendete. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. (AZ)