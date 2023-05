In Neresheim gibt es nun Mitfahrbänke - sogar mit Ziel Nördlingen

Autofahrer können Menschen nun in Neresheim mitnehmen. Welche Ziele die Menschen auf der Mitfahrbank angeben können.

Nun sind freundliche und hilfsbereite Autofahrerinnen und Autofahrer gefragt: In allen Neresheimer Stadtteilen sind jetzt sogenannte Mitfahrbänkle aufgestellt, auf denen Platz nehmen kann, wer eine Mitfahrgelegenheit sucht – in den Nachbarort, aber auch zu einem weiter entfernten Ziel wie etwa Nördlingen.

Und so funktionierts: Wer eine Mitfahrgelegenheit braucht, kennzeichnet sein Wunschziel am großen Schild beim „Mitfahrbänkle“. Dafür gibt es für jedes mögliche Ziel am jeweiligen Standort ein gesondertes Schild. Dann heißt es Platz nehmen, sich ein wenig in Geduld üben und zu hoffen, dass eine freundliche Autofahrerin oder ein freundlicher Autofahrer erkennt, dass man mitgenommen werden will.

Wohin man von Neresheim aus mit den Mitfahrbänken kommt

Hat jemand angehalten und man ist sich handelseinig geworden, schnell noch das Schild für das Fahrziel wieder in der Halterung verstauen – und schon kann es losgehen. Nicht geklärt ist damit freilich, wie man wieder zurückkommt.

In Neresheim steht jetzt ein Bänkle an der Bushaltestelle Gärtnerei Lehnert mit den Zielen Ohmenheim, Schweindorf, Kösingen, Bopfingen und Nördlingen, und an der Bushaltestelle Dossinger Weg ( Elchingen, Dorfmerkingen, Waldhausen, Lauchheim und Aalen), an der „Kanne“ Ohmenheim (Neresheim, Bopfingen, Dorfmerkingen, Nördlingen, Schweindorf), an der Riesstraße Schweindorf (Neresheim, Kösingen, Riesbürg, Bopfingen und Nördlingen), an der Felsenstraße Dorfmerkingen (Neresheim, Bopfingen, Elchingen, Ohmenheim und Waldhausen), in der Ortsmitte Kösingen (Neresheim, Schweindorf, Ohmenheim, Nördlingen, Bopfingen) und an der Bushaltestelle Siedlung Elchingen (Neresheim, Ohmenheim, Waldhausen, Aalen und Lauchheim).

Im Ries gibt es beispielsweise in Wallerstein Mitfahrbänke.