In Neresheim wird angebaut: Bald gibt es Wein vom Härtsfeld

Die Stadt Neresheim hat einen Versuchsweinberg, auf dem vier verschiedene Rebsorten angebaut werden. Diese sollen spätestens 2024 als Weine präsentiert werden.

Das Härtsfeld ist nicht gerade als Weingegend bekannt, doch das könnte sich bald ändern: Die Stadt Neresheim hat seit 2020 auf einem Hang bei der Klosterallee einen Versuchsweinberg, auf dem gleich vier verschiedene Rebsorten angebaut werden. Nächstes Jahr soll zum ersten Mal Neresheimer Wein kredenzt werden können.

„Das wird schon“, äußerte sich Bürgermeister Thomas Häfele optimistisch, nachdem er sich persönlich bei einer Begehung vom Zustand der 99 Rebenstöcke auf dem Weinberg überzeugt hatte. Die dort angebauten Weinsorten sind ziemlich resistent und kommen etwa in Skandinavien vor. Die "Weinbergweible" des Faschings- und Brauchtumsvereins Ohmenheim übernahmen außerdem die Patenschaft.

Die Weinsorten des Neresheimer Weinberges haben alle eine eigene Note

Bei einer Weinprobe im Neresheimer Rathausfoyer präsentierte Weinexperte Andreas Lehr aus dem Bad Mergentheimer Stadtteil Markelsheim den 20 Weinfreunden bereits Weine aus den Rebsorten, die in Neresheim wachsen. Der weiße Sauvitage ist ein frischer, fruchtiger Wein, der eher in die herbe Geschmacksrichtung einzuordnen ist. Eher lieblich ist dagegen der weiße Muscaris aus Hohenbeilstein bei Heilbronn.

Nachdem Andreas Lehr erzählte, dass bereits im 18. Jahrhundert in Neresheim Wein angebaut worden sei, wurden die Rotweine gekostet. Der Pinotin aus Kirchheim an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz ist ein leichter Wein, einen ganz anderen, kräftigen Geschmack hat der Laurot aus Breclav in Tschechien.

In Neresheim kann man sich bereits freuen, wenn nächstes Jahr oder spätestens 2024 zu den Baden-Württembergischen Heimattagen Weine der Sorten Sauvitage, Muscaris, Laurot und Pinotin präsentiert werden. Wie Andreas Lehr verriet, kann aus diesen Reben auch Neresheimer Sekt hergestellt werden.

Lesen Sie dazu auch