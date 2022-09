Kulturherbst mit Wiener Sängerknaben und den Kluftinger-Autoren

Der diesjährige Neresheimer Kulturherbst beginnt am 30. September mit einem vielfältigen Programm.

Eines der Glanzlichter des Neresheimer Kulturherbst ist der Auftritt der Wiener Sängerknaben. Sie gastieren am 25. November in der Abteikirche auf dem Ulrichsberg. Erstmals als Veranstaltungsort dient heuer das "Fliegende Museum" am Flugplatz in Elchingen. Dort gibt es am 9. Dezember eine Klangreise mit Sabine Meyer und dem Alliage Quintett. Tomas Häfele, Bürgermeister von Neresheim, und Benjamin Zierold hoffen, dass sie das Programm diesmal durchziehen können und dass die Pandemie nicht einen vorzeitigen Abbruch erzwingt wie im Vorjahr. "Wir haben keine Angst vor der Maske", sagt Zierold und fügt hoffnungsvoll hinzu: "Die Kultur soll nicht wieder verdursten."

Zum Auftakt des Kulturherbstes holt am Freitag, 30. September, um 19 Uhr in der Härtsfeldhalle Pater Anselm Grün seinen Vortrag auf dem Härtsfeld nach. Dabei möchte er, heißt es in einer Ankündigung, die positive Bedeutung der Sorge bedenken, aber auch die Gefahren, wenn sich jemand zu viele Sorgen macht.

Der neue Fall von Kluftinger in der Härtsfeldhalle

Den neuen Fall von Kommissar Kluftinger präsentieren am Mittwoch, 26. Oktober, um 20 Uhr in der Härtsfeldhalle die Autoren Volker Klüpfel und Michael Kobr. Ihr neues Buch trägt den Titel "Affenhitze".

Am 5. November um 20 Uhr gastiert in der Härtsfeldhalle die Landes-Akkordeon-Bigband Hessen mit 30 Akkordeonisten, einer Rhythmusgruppe und Solisten. Deren Auftritte seien einer Pressemitteilung zufolge immer einer der Höhepunkte des Konzerts. In der Ankündigung heißt es: "Da ist zuerst das Gesangsduo Martina und Robert Zaske, das sowohl mit fetzigen Rocktiteln das Publikum mitreißt als auch mit gefühlvollen Balladen bei den Zuhörern ein Gänsehautfeeling hinterlässt. Trompeter und Flügelhornist Stefan Klink brilliert im Stile von Louis Armstrong und Jazz-Akkordeonist Eric Dann präsentiert flinke Finger am luftigen Instrument. Abgerundet wird das Solistenkarussell durch den Pianisten Hans-Günther Kölz und den Gitarristen und Bandleader Wolfgang Ruß, beide Jazz-Musiker mit jahrelanger Erfahrung in verschiedenen Bandformationen, geniale Arrangeure und gefragte Dozenten."

Winger Sängerknaben am 25. November in der Abteikirche Neresheim

Mit den Wiener Sängerknaben konzertiert am Freitag, 25. November, um 20 Uhr der älteste nicht-konfessionelle Knabenchor der Welt mit einer 500-jährigen Geschichte in der Abteikirche. Als Stars von Film- und Plattenaufnahmen unter anderem mit Leonard Bernstein, José Carreras, Plácido Domingo oder Zubin Mehta und als Gastchor der Wiener Staatsoper gehören die 10- bis 14-jährigen Knaben vor dem Stimmbruch zu den wenigen Ensembles, deren Bekanntheitsgrad weltumspannend ist.

"Swinging Christmas" – unter diesem Motto tritt die Bundeswehr-Big-Band am Mittwoch, 30. November, um 20 Uhr in der Härtsfeld-Sportarena auf. Der Comedian Markus Maria Profitlich führt sie durch ihre Show.

Zu einer Klangreise unter dem Titel "Winterreise" laden Sabine Meyer und das Alliage Quintett am Freitag, 9. Dezember, um 20 Uhr in das "Fliegende Museum" in Elchingen ein. Einzigartig ist sie bereits, die Besetzung des Alliage Quintetts: vier Saxophone und ein Klavier, heißt es in einer Mitteilung.