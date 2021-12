Neresheim

vor 39 Min.

Mann verursacht mit zwei Sommerreifen Unfall: fünf Verletzte

Nur zwei Winterreifen hat ein 47-Jähriger an seinem Auto montiert. Auf schneebedeckter Fahrbahn kam er ins Rutschen und krachte in einen Wagen, in dem drei Jugendliche saßen.

Mit zwei Winter- und zwei Sommerreifen an seinem Fahrzeug hat ein 47-Jähriger einen Unfall verursacht, bei dem fünf Menschen leicht verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Mittwoch gegen 12.45 Uhr von Elchingen in Richtung Neresheim unterwegs. Kurz vor der Einmündung auf die B466 kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und prallte frontal in einen entgegenkommenden Wagen. An beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall Totalschaden Bei dem Unfall wurde die 48-jährige Beifahrerin des 47-Jährigen sowie alle vier Insassen im zweiten Fahrzeug, die 46-jährige Fahrerin sowie drei Kinder im Alter von jeweils 13 Jahren, leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro. (AZ)

Themen folgen