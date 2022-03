Neresheim

Menschen aus der Ukraine sollen im Neresheimer Kloster unterkommen

Im Klosterhospiz und in der Jugendbegegnungsstätte Martin-Knoller-Haus auf dem Ulrichsberg, aber auch in der Stadt Neresheim sollen Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht werden.

Plus Die Benediktiner in Neresheim sehen sich zur Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine verpflichtet. Wie viel Platz es gibt und wo sich die Aufnahme noch verzögert.

Von Viktor Turad

Im Benediktinerkloster auf dem Ulrichsberg laufen Vorbereitungen, Flüchtlingen aus der Ukraine Unterkunft und Schutz vor den Schrecken des Krieges in ihrem Heimatland zu bieten. Die Mönchsgemeinschaft hat sich auf Anfrage von Landrat Joachim Bläse und Bürgermeister Thomas Häfele bereit erklärt, die Menschen in Not aufzunehmen. Infrage kommen dafür das Klosterhospiz und die Jugendbegegnungsstätte Martin-Knoller-Haus, Letzteres allerdings erst in etwa zwei Monaten, wenn die Reparaturarbeiten abgeschlossen sind. Auch der Aufruf der Stadtverwaltung, Wohnraum in Neresheim zur Verfügung zu stellen, ist auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Inzwischen sind in der Stadt bereits Geflüchtete auf privater Basis bei Verwandten und Freunden untergekommen.

