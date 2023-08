Mercedes kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen geparktes Auto

Vier Personen werden bei einem Unfall bei Neresheim verletzt und werden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Vor dem Aufprall schleuderte das Auto über ein Feld.

Ein Unfall ist dem Polizeipräsisium Aalen am Freitag gegen 11 Uhr gemeldet worden, dieser habe sich auf der B466 zwischen Ohmenheim und Ederheim ereignet. Vor Ort stellte sich nach Angaben der Polizei heraus, dass ein 67-jähriger Fahrer eines AMG Mercedes, der in Richtung Ederheim unterwegs war, zu Beginn einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Mercedes durchfuhr in einem großen Linksbogen etwa 240 Meter Ackerfläche, bevor er wieder auf die Fahrbahn zurückschleuderte, heißt es im Bericht.

Anschließend sei das Fahrzeug in einem Rechtsbogen wieder von der Fahrbahn abgedriftet und auf einen, mit zwei Personen besetzten Pkw geprallt. Dieser parkte auf einem Feldweg direkt am Waldrand und wurde durch die Kollision um 180 Grad gedreht. Der Mercedes schleuderte noch einige Meter weiter und kam in einem Gebüsch zum Stehen. Der Fahrer des Mercedes, seine 70-jährige Beifahrerin sowie die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs wurden bei dem Unfall verletzt und mussten mit Rettungswagen in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden in Höhe von insgesamt mindestens 58.000 Euro. (AZ)