Messerangriff in Neresheim: 39-Jähriger muss notoperiert werden

In Neresheim sticht ein 38-Jähriger einem anderen Mann mit dem Messer in den Bauch. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.

In Neresheim ist am Wochenende ein 39-Jähriger mit Messerstichen in den Bauch lebensgefährlich verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Aalen am Dienstag erst mitteilt, kam es zwischen zwei Männern in der Bauerngasse zum Streit. Sie sollen stark betrunken gewesen sein. Der Streit eskalierte schließlich: Der 38-Jährige stach mit einem Messer zu. Der 39-Jährige wurde weiteren Angaben so stark am Bauch verletzt, dass er notoperiert werden musste.

Die Polizei gibt an, dass die Hintergründe zu dem Streit bislang noch nicht klar seien. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der mutmaßliche Täter am Sonntag einem Richter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Aalen dauern an. (AZ)