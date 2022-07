Motorradfahrerin wird bei Unfall zwischen Neresheim und Dischingen schwer verletzt

Die Polizei vermutet, dass sich die Fahrerin zu weit in die Kurve lehnte. Die junge Frau prallte in die Leitplanke.

Schwere Verletzungen hat sich eine 22 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend zugezogen. Kurz nach 18 Uhr befuhr die Bikerin die Landesstraße 2033 zwischen Neresheim und Dischingen. In einer Linkskurve lehnte sie sich wohl zu weit in die Kurve, weshalb die linke Fußraste am Asphalt hängen blieb. Wie die Polizei berichtet, prallte die 22-Jährige gegen die Leitplanke und wurde von ihrem Motorrad geschleudert.

Das Fahrzeug fuhr anschließend selbständig noch rund 50 Meter weiter, ehe es am linken Fahrbahnrand auf die Seite fiel. Die 22-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Heidenheim gefahren. (AZ)