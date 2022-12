Nach 500 Jahren kehrt der Wisent auf das Härtsfeld zurück

Plus Bei Neresheim leben nun die vier Wisentkühe Dalida, Sporona, Branita und Donröschen – Gastredner bezeichnen das Novum als Besonderheit für den Umweltschutz.

Nach fast 500 Jahren ist der Wisent auf das Härtsfeld zurückgekehrt, und dieses Ereignis ist gebührend gefeiert worden. Die offizielle Einweihung der Wisentweide im Gewann Zwing/Buchhalde fand auf den Gemarkungen Neresheim und Nattheim statt. Landrat Joachim Bläse sprach vor zahlreichen Gästen begeistert fast von einer Weltsensation, und auch andere Redner geizten nicht mit Lob und überschwänglichen Worten. Staatssekretär Andre Baumann vom baden-württembergischen Umweltministerium nannte das Projekt etwas ganz Besonderes für den Naturschutz und einen Paradigmenwechsel. Die Wisente brächten Dynamik in die Landschaft und steigerten die Artenvielfalt.