Neresheim

18:30 Uhr

Neresheim investiert Millionen in Kita und Schule

Plus In Neresheim werden rund 18,6 Millionen Euro für den Umbau der Härtsfeldschule veranschlagt. So sehen die Pläne der Stadt aus.

Von Viktor Turad

18,6 Millionen Euro kostet die Sanierung der Härtsfeldschule. Sie soll in 13 Bauabschnitten zwischen den Jahren 2024 und 2031 erfolgen. Zuvor will die Stadt aber noch für 3,35 Millionen Euro in unmittelbarer Nachbarschaft der Kindertagesstätte Sohlhöhe an der Stauffenbergstraße eine weitere, fünfgruppige Kita bauen. Dies ist das Ergebnis von zwei Machbarkeitsstudien, die Architekt Christoph Baur aus Königsbronn, der Inhaber der Architektengruppe Wittmann, in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vorgestellt hat.

