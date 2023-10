Neresheimer Hallenbad hat wieder geöffnet

Das Hallenbad in Neresheim kann wieder öffnen. So sind die Öffnungszeiten.

Das Hallenbad in Neresheim hat ab sofort wieder für den öffentlichen Badebetrieb sowie Schul- und Vereinsschwimmen geöffnet. Die technischen Probleme konnten mittlerweile erfolgreich gelöst werden, gibt die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt. Wie berichtet, dringt Chlor in den Beton ein, das Bad soll noch zwei bis vier Jahre betrieben werden können, dann muss es saniert werden.

Das Hallenbad Neresheim befindet sich im Dossinger Weg 16, 73450 Neresheim im Untergeschoss der Härtsfeldhalle. Das Team um Bäderbetriebsleiter Johannes Hauber ist telefonisch unter 07326/9653390 für Rückfragen zu erreichen, heißt es in der Mitteilung.

Die Öffnungszeiten sind:

Mittwoch 17.15 – 21 Uhr

Donnerstag 17.15 – 21.15 Uhr

Freitag 17 – 21 Uhr

Samstag 16 – 20 Uhr

In den Ferien und an Feiertagen ist das Hallenbad geschlossen.

Preise:

Erwachsener Tageskarte 3,30 Euro

Schüler Tageskarte 2 Euro

Erwachsener ermäßigt 1,70 Euro

Ermäßigt Schüler 1 Euro

10er-Karte Erwachsener Hallenbad 28 Euro

Die 10er-Karte Hallenbad gelte nicht für das Freibad.