Neresheim/Nördlingen

12:23 Uhr

Ein Nördlinger Polizist sagt in Neresheim "Servus"

Hauptkommissar Norbert Diethei, der in Nördlingen wohnt, ist als Leiter des Polizeipostens Neresheim in den Ruhestand verabschiedet worden. Unser Bild zeigt von rechts Bürgermeister Thomas Häfele, Schulleiter Holger Fedyna, Norbert Diethei, Hauptamtsleiterin Christine Weber, Amtsgerichtsdirektor Stefan Scheel und den Gesamtkommandanten der Neresheimer Freiwilligen Feuerwehr, Helmut Ruppert.

Plus Norbert Diethei war seit 2012 der Leiter des Polizeipostens in Neresheim. Seinen Eintritt in den Ruhestand hat der Nördlinger bereits nach hinten geschoben.

Von Viktor Turad Artikel anhören Shape

Drei Jahre lang hat er das Ende seiner Dienstzeit hinausgeschoben, zum 1. März tritt er nun endgültig in den Ruhestand: der Nördlinger Polizeihauptkommissar Norbert Diethei. Seit 1995 war er im Dienstposten Neresheim tätig, zunächst als stellvertretender Leiter und seit 2012 als Leiter des Polizeipostens. In einer Feierstunde ist er mit vielen anerkennenden Worten und mit Bedauern verabschiedet worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen