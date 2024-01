Neresheim

vor 16 Min.

Ob London oder Neresheim: Was einen Auftritt für Giora Feidmann ausmacht

Giora Feidmann spielt am 24. Januar um 19 Uhr ein Konzert in der Härtsfeldhalle in Neresheim.

Plus Er spielt auf allen Bühnen dieser Welt: Giora Feidmann. Im Interview spricht der Klarinettist über sein Konzert in Neresheim und die Lage von Juden in Deutschland.

Von Viktor Turad Artikel anhören Shape

Ihre Tournee trägt den Titel „Revolution of Love – Revolution der Liebe“. Was wollen Sie damit zum Ausdruck bringen?



Giora Feidmann: Revolution of Love steht für eine musikalische Umarmung, eine kraftvolle Friedensbotschaft. Als Künstler möchten wir durch unsere Musik und die universelle Sprache der Liebe ein Signal setzen: Gemeinsam können wir die Welt zum Besseren verändern. Die Revolution, von der wir sprechen, ist eine, die durch Einheit, Mitgefühl und die transformative Kraft der Musik angetrieben wird. Wir glauben fest daran, dass in dieser kreativen Verbindung die Möglichkeit liegt, positive Veränderungen herbeizuführen und Herzen zu öffnen.

Worauf dürfen sich die Besucherinnen und Besucher bei Ihrem Konzert in Neresheim freuen?



Feidmann: Zunächst einmal möchte ich mich bei der Stadt Neresheim für die erneute Einladung herzlich bedanken. Ich habe großartige Erinnerungen an mein letztes Konzert hier. Im Rahmen meines neuen Programms werde ich natürlich neben meinen bekannten Klezmer-Werken auch viele Stücke aus meinem aktuellen Album 'Revolution of Love' präsentieren. Dieses Album ist für mich nicht nur eine musikalische Reise, sondern auch eine emotionale Entdeckung, die ich gerne mit meinem Publikum teilen möchte. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit der Stadt Neresheim und dem Publikum eine unvergessliche musikalische Erfahrung zu schaffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen