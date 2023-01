Pferde werden auf einem Hof in Neresheim an Kopf und Hals verletzt

Der Polizeiposten in Neresheim sucht nach zwei Fällen von Tierquälerei nach Zeugen. Außerdem wird seit einiger Zeit Werkzeug und Zaun-Zubehör gestohlen.

Auf einem Bauernhof in Neresheim sind am Wochenende zwei Pferde verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, sollen sich die Taten zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagmorgen, 5 Uhr, in der Oberen Straße ereignet haben. Eine Stute erlitt hierbei eine Platzwunde am Kopf. Ein Wallach wurde am Hals teilweise geschoren und mit einem spitzen Gegenstand mehrfach im geschorenen Bereich gestochen.

Zudem wurde in den vergangenen zwei Monaten mehrfach Werkzeug und Koppelzaunzubehör entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326/919000 entgegen. (AZ)