Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntag gegen 10.30 Uhr in Neresheim ereignet. Eine 35-Jährige wollte mit ihrem Porsche von der Hindenburgstraße auf die L1084 in Richtung Neresheim einfahren, übersah aber laut Polizeibericht den dort fahrenden Seat eines 27-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. (AZ)

Neresheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Porsche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis