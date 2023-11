Schuss in Neresheim: Polizei umstellt Gebäude

Wiederholt treffen sich Menschen in einem leer stehenden Gebäude in der Karl-Bonhoeffer-Straße in Neresheim. Hakenkreuze und SS-Runen wurden ans Gebäude gesprüht.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vandalismus in einem leer stehenden Gebäude in der Karl-Bonhoeffer-Straße in Neresheim. Bereits am Freitag meldeten Zeugen gegen 23.30 Uhr, dass sich mehrere Personen in dem Gebäude aufhalten würden und man eine Art Schuss gehört habe. Nachdem das Gebäude von der Polizei umstellt wurde, konnten zwei tatverdächtige Personen festgestellt werden, von welchen die Personalien erhoben wurden.

Hakenkreuze und SS-Runen an Gebäude in Neresheim

Am Montag gegen 18.15 Uhr sei erneut eine Personengruppe in dem Gebäude gemeldet worden, teilt die Polizei mit. Vor dem Eintreffen der Streifenbesatzungen flüchteten die drei Personen jedoch. Bei der Überprüfung des Gebäudes wurden mehrere Spraydosen sowie frische Farbschmierereien mit mehreren Hakenkreuzen sowie SS-Runen an der Fassade festgestellt. Ob es sich dabei um dieselben Vandalen wie am Freitag handelt, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden. (AZ)