Feuer vernichtet rund zwölf Hektar Getreide- und Stoppelfelder bei Neresheim

Plus Mehrere Feuerwehren und Landwirte mit Pumpfässern können auf dem Härtsfeld einen Waldbrand größeren Ausmaßes gerade noch rechtzeitig verhindern.

Ein riesiger Flächenbrand breitete sich am Montag bei Stetten nahe Neresheim aus. Er erfasste Getreide- und Stoppelfelder sowie Buschwerk. So gingen Feuerwehren und Landwirte vor.