Neresheim

vor 19 Min.

Tatort Neresheim: Was Straftätern früher blühte

Plus Im Härtsfeldmuseum geht es in diesen Tagen um Straftäter aus der Vergangenheit - zum Beispiel einen Mann, der seine Ehefrau ermordete.

Von Viktor Turad

Sie wurden geköpft, gehängt oder gerädert: In früheren Jahrhunderten ging man auch in Neresheim und Umgebung nicht zimperlich mit Delinquenten um, zumal man damals Freiheitsstrafen noch nicht kannte. Dies schildert eindringlich eine Ausstellung im Härtsfeldmuseum unter dem Titel „Tatort Neresheim“. Prunkstück zur Ausstellungseröffnung vor dem Auftakt des Stadtfestes aber war ein wertvoller Kelch, der in evangelischen Sankt-Jakob-Kirche in Oettingen zu finden und dort immer noch in Gebrauch ist, der aber nach 500 Jahren schwer bewacht für zwei Tage nach Neresheim zurückgekehrt war.

