Thomas Häfele bleibt Bürgermeister in Neresheim.

Thomas Häfele bleibt auch die nächsten acht Jahre Bürgermeister von Neresheim. Als einziger Bewerber holte er beim jüngsten Urnengang 2485 von 2634 gültigen Stimmen oder 94,34 Prozent. Wahlberechtigt waren 6435 Bürgerinnen und Bürger, 2708 gaben ihre Stimme ab, sodass die Wahlbeteiligung bei 42,08 Prozent lag. Dies gilt angesichts nur eines Kandidaten als sehr hoch. Der wiedergewählte Amtsinhaber sprach denn auch von einem tollen Ergebnis und sagte, sein Ziel sei eine Wahlbeteiligung von mehr als 40 Prozent gewesen. Häfele erreichte in allen Wahlbezirken mehr als 90 Prozent. Am besten schnitt er in Kösingen mit 97,87 Prozent ab, in Neresheim-West als Schlusslicht waren es „nur“ 91,37 Prozent.

Nach der Schließung der Wahllokale versammelten sich im Rathaus zahlreiche Bürgerinnen und Bürger und verfolgten die Auszählung der Stimmen. Als der stellvertretende Bürgermeister Werner Schrezenmeier das Ergebnis bekannt geben konnte, das lange auf sich hatte warten lassen, brandete Beifall auf und der im Amt bestätigte freudestrahlende Thomas Häfele wurde mit Glückwünschen und Umarmungen regelrecht überschüttet.

Häfele war in Neresheim der einzige Kandidat bei der Bürgermeisterwahl

Hinter ihm lägen 13 Wochen eines intensiven Wahlkampfs, zog der Bürgermeister Bilanz. Da er als Einzelkämpfer angetreten sei, sei es schwierig gewesen, die Wählerinnen und Wähler zu motivieren. Ihm sei der enge Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern wichtig gewesen. Bei seinen Wahlversammlungen in allen Teilorten und mit verschiedenen Zielgruppen habe er insgesamt rund 800 Personen persönlich erreicht, also etwa zehn Prozent der Einwohner der Gesamtstadt. Dabei habe es viele gute, intensive Diskussionen gegeben und es habe sich gezeigt, dass viele Herausforderungen auf die Stadt zukommen, wie etwa die Sanierung der Härtsfeldschule, des Hallenbads und der Hallen „Es hat Spaß gemacht!“, rief Häfele aus.

Er sei gerne Bürgermeister dieser Stadt, sagte der Redner, die geprägt sei von einem starken Gemeinsinn und einer starken Bürgerschaft. Häfele versprach, er werde sich weiter mit ganzer Kraft für Neresheim einsetzen und er freue sich auf viele Begegnungen in den nächsten Jahren. Häfele ist gebürtiger Ellwanger und war vor seiner ersten Wahl – damals bei sechs Bewerbern - Ende 2017 im zweiten Wahlgang in Neresheim Hauptamtsleiter der Gemeinde Riesbürg. Seit 2019 hat er für die CDU auch Sitz und Stimme im Kreistag und im Regionalverband. Außerdem ist er Vorsitzender der Härtsfeld-Albuch Wasserversorgung und des Abwasserzweckverbands Härtsfeld.