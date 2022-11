Unbekannte brechen in Corona-Teststation ein

Die Diebe erbeuten eine Kasse. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

In eine Corona-Teststation in Neresheim sind Unbekannte eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, entwendeten die Diebe in der Station in der Heidenheimer Straße in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 11.50 Uhr, eine Kasse. Darin befand sich ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen. (AZ)