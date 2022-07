Unbekannte brechen in Neresheimer Schule ein und entwenden Bargeld

In der Nacht auf Mittwoch brechen Unbekannte in die Härtsfeldschule Neresheim ein und stehlen Bargeld aus dem Lehrerzimmer. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang Unbekannte haben in der Härtsfeldschule in Neresheim Bargeld aus einem Rucksack im Lehrerzimmer entwendet. Laut Polizei verschafften sich die Unbekannten in der Nacht auf Mittwoch gegen 1 Uhr gewaltsam und unerlaubt Zutritt.

Das Diebesgut aus dem Rucksack beläuft sich auf etwa 300 Euro Bargeld, am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 100 Euro. Der Polizeiposten Neresheim bittet unter der Telefonnummer 07326/919001 um Hinweise. (AZ)