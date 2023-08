Unbekannte verschwenden am Tennisplatz in Neresheim rund 70.000 Liter Wasser

Die Tennisanlage ist in Neresheim von bislang Unbekannten überflutet worden. Beide Plätze sowie eine Ergebnistafel werden beschädigt.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag auf dem Tennisplatz in Neresheim die Wasserhähne aufgedreht und beide Plätze überflutet. Laut Polizei wurden die Plätze in der Dischinger Straße mit geschätzten 70.000 Litern Wasser überschwemmt. Zudem beschädigten die Täter eine Ergebnistafel. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei Neresheim nimmt Hinweise zu den Verursachern unter der Telefonnummer 07326/919001 entgegen. (AZ)

