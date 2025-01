Unfall auf B466: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Neresheim

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 57.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls auf der B466. Eine 63-Jährige war am Montag gegen 10.45 Uhr mit ihrem Mercedes von Neresheim in Richtung Nördlingen unterwegs. Kurz nach einem Parkplatz gelangte der Mercedes aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter eines 55-Jährigen sowie mit einem Peugeot Vivaro. Sowohl der 55-Jährige, als auch die Unfallverursacherin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 31-jährige Peugeotfahrerin lieb unverletzt. Die B466 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge komplett für den Verkehr gesperrt werden. (AZ)

