Verbranntes Essen löst Feuerwehreinsatz in Neresheimer Pflegeheim aus

Weil am Dienstag ein Brandalarm aus der Küche eines Pflegeheims in Neresheim gemeldet wird, rückt die Feuerwehr mit 24 Einsatzkräften aus.

Eine Mitarbeiterin eines Pflegeheims in Neresheim hat am Dienstag versehentlich einen Brandalarm ausgelöst. Dieser ging um 9.20 Uhr bei der Feuerwehr ein, ausgehend vom Küchenbereich. Die Freiwillige Feuerwehr Neresheim rückte nach Angaben der Polizei mit 24 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen zu dem Pflegeheim in der Straße Am Ulrichsberg aus.

Vor Ort stellte sich heraus, dass die Mitarbeiterin in der Küche eine Mahlzeit zubereitet hatte, welche in einem unbeobachteten Moment eingebrannt war. Zu einem Feuer kam es nicht, verletzt wurde ebenfalls niemand. (AZ)