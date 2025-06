Autos prallen zusammen - 80.000 Euro Totalschaden

Zwei Autos sind am Mittwochmorgen bei Neresheim zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilt, war der 33-jährige Fahrer eines Seat gegen 6.30 Uhr auf der Ulrichstraße in Richtung L1070 unterwegs. Als er in diese einbiegen wollte, übersah er einen dort fahrenden VW Amarok eines 56-Jährigen, der von Ohmenheim in Richtung Bopfingen fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Autos, wobei an beiden Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 80.000 Euro entstand. Beide Fahrer blieben unverletzt. (AZ)

