Vermisste Frau ist wohlauf

Die Polizei hatte nach der 56-Jährigen gesucht. Sie hat sich bei Verwandten gemeldet.

Die Frau, die in Neresheim seit Donnerstagmorgen vermisst wurde, ist soweit wohlauf. Das teilt die Polizei mit. Die 56-Jährige habe sich am Freitag gegen 7.30 Uhr mit Angehörigen in Verbindung gesetzt, die sie im Landkreis Heidenheim abholten. (AZ)