Versuchter Einbruch in Neresheim? Wohnungstür beschädigt

Eine Frau wird durch einen lauten Schlag wach und stellt fest, dass ihre Wohnungstür beschädigt ist. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein versuchter Einbruch könnte sich am vergangenen Freitag in Neresheim zugetragen haben. Dort wurde eine 49-Jährige durch einen lauten Schlag aufgeschreckt. Kurze Zeit später stellte sie laut Polizeibericht fest, dass die Tür ihrer Wohnung am Marienplatz beschädigt war.

Möglicherweise habe ein bislang Unbekannter versucht, in die Wohnung einzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen. (AZ)