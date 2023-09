Was beim Kulturherbst in Neresheim musikalisch geboten ist

Das Heeresmusikkorps Ulm und Landesblasorchester Baden-Württemberg bieten eine musikalische Umrahmung des Neresheimer Kulturherbsts. Das Programm im Überblick.

Der Neresheimer Kulturherbst hat begonnen und für Musikliebhaber ist einiges geboten. Am Mittwoch, 11. Oktober, findet um 19.30 Uhr in der Härtsfeld Sport-Arena das Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Ulm statt. Das sinfonische Blasorchester der Bundeswehr unter der Leitung von Hauptmann Dominik Koch setzt sich aus 50 studierten Musikerinnen und Musikern zusammen, wie die Stadt Neresheim in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Das Orchester spiele bei zivilen und militärischen Veranstaltungen überwiegend in Deutschland, habe aber auch weltweit Einsätze. Daneben bilden die Benefizkonzerte ein weiteres Herzstück des Musikkorps. Das Konzert in Neresheim soll einem Ideenwettbewerb im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements dienen.

Landesblasorchester Baden-Württemberg kommt Ende Oktober

Die Erlöse aus dem Konzert kommen der "Küche der Barmherzigkeit – Suppenküche für Eriwan" zugute. Das Projekt sei eine der wohl am längsten existierenden Hilfsaktionen überhaupt und umfasse die kostenlose Verteilung von warmen Mahlzeiten in zwei Küchen an rund 650 hilfsbedürftige Personen in der armenischen Hauptstadt Eriwan.

Das Landesblasorchester Baden-Württemberg ist laut der Mitteilung am 29. Oktober um 18 Uhr in der Härtsfeld Sport-Arena zu Gast. Die 85 talentierten Musikerinnen und Musiker erarbeiten an vier Wochenenden pro Jahr anspruchsvolle Konzertprogramme, mit denen sie bereits einige Preise gewonnen haben. Bei dem Konzert in Neresheim dürfe man sich auf Originalkompositionen, Bearbeitungen klassischer Werke, Uraufführungen sowie auf kammermusikalische Besetzungen freuen. Tickets gebe es im Vorverkauf bei Reservix online und an allen Vorverkaufsstellen.

Spark kombiniert beim Kulturherbst in Neresheim verschiedene Musikikonen

Das Echo-Klassik-prämierte Ensemble Spark führt den Angaben nach drei Ikonen der westlichen Musik zusammen: Johann Sebastian Bach als Urvater der klassischen Kunstmusik, Luciano Berio als einen der prägendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts und die Beatles als Titanen der Popmusik. So verschieden diese drei Klangwelten zunächst erscheinen mögen, so eine sie der Geist des Visionären, ein Ausdruck subtiler Sinnlichkeit und das Flair beständiger Neugier.

Genau darin liege der Reiz für die Mitglieder von Spark, die sich immer wieder neu zu erfinden und hinterfragen. Hoch virtuos bewegten sie sich zwischen Bachschem Kontrapunkt, bekannten Beatles-Hits und Berios Avantgardefarben. Dabei erschlössen sie sich und ihrem Publikum beständig neue Klänge und Szenerien, verbänden Vertrautes mit Ungehörtem und schaffen einen lebendigen Dialog zwischen Barock und Moderne.

In spannenden Sets und innovativen Collagen soll aufgezeigt werden, dass ein wenig Bach wohl überall ist, etwas Berio auch in den Beatles stecke und umgekehrt – und dass der Spirit von Berio und den Beatles schon bei Bach spürbar war. Spark soll am Mittwochabend, 6. Dezember, im Fliegenden Museum Elchingen auftreten. Tickets gibt es laut der Stadt Neresheim im Vorverkauf bei Reservix online und an allen Vorverkaufsstellen. (AZ)