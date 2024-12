Weihnachtsmarkt mit Streichelzoo und X-Mas-Party

Der Weihnachtsmarkt in Neresheim lädt am Samstag, 7. Dezember, von 16 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 8. Dezember, von 11 bis 18 Uhr, rund um den Marienplatz zum Staunen, Bummeln und Kaufen ein. Beginn ist am Samstag, 16 Uhr, in der Stadtpfarrkirche mit einem bunten musikalischen Programm. Auf dem Marienplatz werden viele Speisen und Getränken sowie Verkaufsartikel rund um die Weihnachtszeit angeboten. Getragen wird der Weihnachtsmarkt von den örtlichen Vereine und den Schulen sowie von den Geschäften aus Neresheim. Das vielfältige Angebot auf dem traditionsreichen Markt reicht von Glühwein, Punsch, Bratwürsten und Schupfnudeln bis zu Waffeln, Flammkuchen, Stockbrot und vielem mehr.

Zu kaufen gibt es Holzfiguren, Socken, Handschuhe und Wolle, aber auch Honig, Nudeln, Nikoläuse, Pralinen, Lebkuchen, Butterstollen und anderes mehr. Zu einem besonderen Erlebnis machen den Weihnachtsmarkt ein Streichelzoo, Kutschfahrten am Sonntag, die Kindereisenbahn und ein Karussell. Für ein buntes Programm und gute Unterhaltung sorgen die Klosterstadtmusikanten und der Liederkranz Stetten am Samstag sowie die Jugendkapelle Dorfmerkingen, der Liederkranz und die Stadtkapelle Neresheim am Sonntag. Am Samstag findet ab 22 Uhr die X-Mas-Party in der Wurschd-Kiche der Narrenzunft Neresheim statt. (vt)