Wie vier Wisentkühe für mehr Artenschutz in Neresheim sorgen sollen

Plus Auf dem Härtsfeld bekommen die vier Tiere 35 Hektar Platz. Klappt die Eingewöhnung, dann kommt bald auch ein Bulle nach. Was das Ziel des Projektes ist.

Sie heißen „Dalida“ und „Sporona“, „Branita“ und "Donröschen", kommen aus dem Wisentzentrum in Neuburg an der Donau. Das Härtsfeld soll ihre neue Heimat werden. Die Rede ist von vier Wisentkühen, mit denen das Wisentprojekt jetzt Wirklichkeit wird, für das der Neresheimer Bürgermeister Thomas Häfele den Anstoß gegeben und für das er sich mit seinem Nattheimer Amtskollegen Norbert Bereska ins Zeug gelegt hat.