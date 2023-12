Neresheim

Wo Whisky und Rockmusik zuhause sind

Wahre Schätze an schottischen Single Malt Whiskys und Raritäten aus 50 Jahren Musikgeschichte finden Sammler im Geschäft "Malt&Music" in Neresheim.

Von Uschi Zurke

Besondere Whiskys und Raritäten der Rockgeschichte haben es Karl-Heinz Reiger angetan. Deshalb hat er jetzt sein Ladengeschäft „Malt&Music“ in der Hauptstraße 4 in Neresheim eröffnet.

Der Neresheimer hat sich dazu entschlossen, seine Sammlung aufzulösen. Auf rund 90 Quadratmetern werden Liebhaber und Sammler besonderer Whiskys und Raritäten der Rockgeschichte fündig. Mehr als 4000 Schallplatten und CDs, aber auch Kassetten, zahlreiche Lithografien und Erinnerungsstücke von Konzerten zahlreicher bekannter Bands gibt es dort. Viele musikalische Sammlerstücke haben eine Bezug zu der irischen Rockband „U2“. Diese Band entstand 1976 in Dublin. 1978 fand sie zu ihrem heutigen Namen und besteht seither aus dem Leadsänger Bono, dem Gitarristen The Edge, dem Bassisten Adam Clayton und dem Schlagzeuger Larry Mullen junior. Echte Fans wissen, dass die Band bereits 1976 unter dem Namen Feedback gegründet wurde. Diese und noch viel mehr an Geschichten dieser und anderer Bands, hat Karl-Heinz Reiger auf Lager. Also darf gerne auch etwas Zeit mitgenommen werden, um vielleicht noch etwas Neues über seien Lieblingsband zu erfahren. Zur außergewöhnlichen musikalischen Sammlung von Karl-Heinz Reiger gesellen sich rund 800 Flaschen Whisky, die alle käuflich erworben werden können.

