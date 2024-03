Zwei Männer bei Auffahrunfall auf der B466 verletzt

Zwischen Ohmenheim und Neresheim ereignet sich am Samstagmorgen ein Unfall. Ein Autofahrer sieht zu spät, dass der Verkehr stockt.

Auf der Bundesstraße 466 hat sich am Samstagmorgen ein Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, war ein 21-Jähriger von Ohmenheim in Richtung Neresheim unterwegs. Aufgrund eines abbiegenden Fahrzeugs bildete sich ein kurzer Rückstau, in dessen Ende der Fahrer krachte. Die beiden 23- und 21-jährigen Insassen eines Autos am Ende der Fahrzeugschlange erlitten hierdurch leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. (AZ)