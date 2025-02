Netzwerken in der Region: Das bietet der Arbeitskreis Unternehmerfrauen

Vieles ist anders als erwartet, wenn man die lokalen Unternehmerfrauen im Handwerk besucht. Da ist zum einen die regionale Ausdehnung ihres Arbeitskreises: Mit Härtsfeld-Ipf-Ries umfasst er nicht nur drei verschiedene Regionen, sondern auch zwei Bundesländer. Die Veranstaltungen werden gerne auch von Männern besucht. Es ist keineswegs „typisches“ Frauenhandwerk, in dem die Frauen verantwortlich tätig sind: Metallbau, Elektro, Schreinerei, Sanitär oder Gastronomie sind nur einige der im Arbeitskreis vertretenen Gewerke. Und die Frauen sind in den unterschiedlichsten Funktionen in ihren Unternehmen tätig - von der Eigentümerin bis zur mithelfenden Partnerin.

