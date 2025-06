Start des europaweiten Vergabeverfahrens für den Neubau des Zentralklinikums im Ostalbkreis

Der Kreistag des Ostalbkreises hat einstimmig dem Start der europaweiten Vergabeverfahren für die Objektplanung (Architektur) und Projektsteuerung für das künftige Zentralklinikum in Essingen zugestimmt. Der Beschluss markiert nach Mitteilung der Kreisverwaltung einen bedeutenden Meilenstein in der Umsetzung des Zukunftskonzepts 2035 der Kliniken Ostalb, in dessen Zentrum der Neubau des leistungsstarken und hochmodernen sogenannten Regionalversorgers am Standort Essingen stehe. Im Leistungsspektrum eng verzahnt mit den Standorten in Mutlangen und Ellwangen stelle der Regionalversorger Essingen die medizinische Versorgung für den gesamten Ostalbkreis auf ein zukunftsfähiges Fundament – und sichere sowohl die medizinische Qualität und die Attraktivität der Arbeitsplätze als auch die wirtschaftliche Tragfähigkeit.

Die Beauftragung eines erfahrenen Architektur-Teams soll demzufolge über einen zweistufigen europaweiten Wettbewerb erfolgen. Begleitet wird er durch eine interdisziplinäre Auswahlkommission. Parallel wird laut Mitteilung das Verfahren für die Projektsteuerung angestoßen, um die terminliche, qualitative und finanzielle Steuerung des Neubauprojekts optimal aufzustellen. In Essingen soll so bis 2032/33 ein leistungsfähiger Regionalversorger mit großen und spezialisierten Zentren für den gesamten Landkreis entstehen. Landrat Dr. Joachim Bläse und der Vorstandsvorsitzende der Kliniken, Christoph Rieß, kalkulieren mit Kosten von 825 Millionen Euro.

Landrat Bläse: 825 Millionen nur eine Momentaufnahme

Diese Zahl sei allerdings nur eine Momentaufnahme und solle den Kreisrätinnen und Kreisräten lediglich ein Gefühl dafür geben, mit welcher Größenordnung zu rechnen ist, sagten sie im zuständigen Ausschuss. Konkreter würden die Zahlen im weiteren Verlauf der Planungen. Beim Baubeschluss sehe man klarer, sagte der Landrat. Stemmen muss der Kreis diese Summe nicht allein, denn das Stuttgarter Sozialministerium hat bereits signalisiert, dass das Vorhaben förderfähig ist. Auch rechnet man mit Mitteln aus dem Transformationsfonds des Bundes, so dass sich die Höhe der Zuschüsse auf 70 Prozent belaufen dürfte. Mit dem Bau begonnen werden soll nach den Worten von Projektmanagerin Jana Stauske Ende 2028, die Bauzeit soll etwa 36 Monate dauern. Demnach könnte das Zentralklinikum in den Jahren 2032/33 in Betrieb gehen.

Es wird Rieß zufolge über 628 Betten verfügen. Ab 2035 gibt es keine Geburtshilfe mehr in Mutlangen. Sie wird in Essingen konzentriert. Dies ist auch für das Ries bedeutsam. Bis das Zentralklinikum steht, muss für den Übergang in Aalen und Mutlangen investiert werden und auch dafür gibt’s Zuschüsse des Landes, teilte der Landrat mit.

Preissteigerungen auf etwa 785 Millionen erwartet

Der Neubau in Essingen wird allerdings ein finanzieller Kraftakt für den Kreis. Zum derzeitigen Zeitpunkt lägen die Kosten bei 618 Millionen, bis in zehn Jahren dürfte man angesichts der Inflation und der Preissteigerungen bei 785 Millionen sein. Hinzugerechnet wird ein Aufschlag von fünf Prozent für Unvorhergesehenes, sodass man auf die von Rieß genannten 825 Millionen kommt. Vom Land erwartet man 415 Millionen, aus dem Transformationsfonds des Bundes sollen 165 Millionen fließen, 245 Millionen werden über Kredite aufgebracht. Das bedeutet für den Kreis, dass er in den Jahren zwischen 2026 und 2062 Zins und Tilgung aufbringen muss, anfangs 3,81 Millionen jährlich, in der Spitze bis zu 16,59 Millionen im Jahr und in den letzten beiden Jahren jeweils 1,55 Millionen Euro.