Neues Baugebiet für Seglohe

Die Erschließung des Baugebiets „Landwand“ in Seglohe ist in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Fremdingen bekannt gegeben worden. Am südlichen Ortsrand werden drei neue Bauplätze erschlossen. Das neue Baugebiet schließt sich unmittelbar als eine Ortsrandabrundung an den knapp 100 Einwohner zählenden Ortsteil an. Einem Bauantrag zur Vergrößerung und Umbau eines ehemaligen Carports zur Garage in der Gemarkung Hochaltingen wurde ebenfalls zugestimmt.

Hingewiesen wurde auf den Vermarktungsstart für den Glasfaserausbau in der Gemeinde Fremdingen. In den Ortsteilen Hausen, Herblingen, Schopflohe und Seglohe könnten 310 Adressen mit Glasfaser erschlossen werden. Wichtig zur Realisierung dieser Versorgung mit schnellem Internet ist eine Vermarktungsquote von 40 Prozent. Informieren können sich die Bürger direkt beim Anbieter, der NetCom BW bei den angebotenen Informationsterminen im Rathaus in Fremdingen. Am Dienstag, 1. Oktober, Dienstag, 8. Oktober, und Dienstag, 26. November, stehen die Fachleute des Unternehmens von 14 bis 18 Uhr im Rathaus als Ansprechpartner zur Verfügung. Bei der Auftaktveranstaltung am 16. September war mit etwa 180 Bürgerinnen und Bürger großes Interesse am Glasfaseranschluss vorhanden.