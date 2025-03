Lehrstelle gesucht? „Azubi Xperience“ zum ersten Mal im Nördlinger Kino

Der Ernst des Lebens kann richtig Spaß machen – wenn man den richtigen Beruf für sich gefunden hat. Nun ist die Suche danach keine einfache, schließlich gibt es viele verschiedene Schullaufbahnen und unzählige Ausbildungsberufe. Und wer weiß schon, was ein Unternehmen tatsächlich bietet? Genau das können Jugendliche jetzt bei „Azubi Xperience“, dem Karriere-Event im Nördlinger Kino Movieworld, erfahren.

Am Montag, 7. April, veranstalten die Rieser Nachrichten von 14 bis 18 Uhr eine besondere Ausbildungsmesse: 25 Unternehmen, Behörden und Institutionen aus der Region stellen sich Jungen und Mädchen zwischen 14 und 18 Jahren an ihren Ständen vor, die Eltern können gerne mitkommen. Darunter sind beispielsweise Branchenriesen wie Zott aus Mertingen oder die Brauerei Oettinger, aber auch die Große Kreisstadt Nördlingen. Vertreter aus neun Firmen werden zudem Vorträge halten, um einen Einblick in den Arbeitsalltag im eigenen Haus zu geben. Womit die Jugendlichen sich ein besseres Bild machen können, was sie in einer Ausbildung erwartet.

Eintritt zur „Azubi Xperience“ der Rieser Nachrichten in Nördlingen ist kostenlos

Der Eintritt zur „Azubi Xperience“ ist frei, die Parkplätze sind kostenlos. Im Gegenteil: Wer bei fünf Unternehmen am Stand Gespräche geführt und auf einer Karte die entsprechenden Stempel gesammelt hat, bekommt sogar noch einen Kinogutschein obendrauf. Ein DJ wird auflegen, die Fladen-Piraten sind mit ihrem Van am Start, es gibt eine Foto-Box und Expert Müller aus Nördlingen wird sogar eine Gaming-Corner bereitstellen. Nicht zuletzt kommen die Bundesliga-Basketballerinnen der Eigner Angels zur Azubi-Messe: Sie geben nicht nur Autogramme, sondern machen auch bei einem Drei-Punkte-Wettbewerb mit.

Organisator und RN-Betriebsleiter Heiko Spielvogel freut sich auf den 7. April: „Wir haben in der Region tolle Unternehmen. Es freut uns sehr, wenn wir als Heimatzeitung Firmen und ihre künftigen Azubis zusammenbringen können.“ Eine Konkurrenz zu bestehenden Ausbildungsmessen wolle man nicht sein, betont Spielvogel. Vielmehr eine Ergänzung: „Wenn an diesem Montag jemand einen Termin für ein Vorstellungsgespräch vereinbart, ist das für uns ein Erfolg.“ (AZ)