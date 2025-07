Neue Dorfladenbox in Nördlingen: So funktioniert der Einkauf rund um die Uhr

Kerschensteiner Straße 1 in Nördlingen ist die Adresse der inzwischen vierten Dorfladenbox der Familie Lemmermeyer aus Birkhausen. „Auch wenn“, wie Oberbürgermeister David Wittner bei der Eröffnungsfeier lächelnd sagte, „das in diesem Fall ein Widerspruch in sich ist - weder das Wort Dorf stimmt, noch der Begriff Box.“ Einzig der Wortteil „Laden“ trifft zu, ist die neue Einkaufsmöglichkeit doch in eine bestehende Ladenzeile integriert. Abgesehen allerdings von der Definitionsfrage bietet die Dorfladenbox eine umfassende regionale Produktpalette nahezu ausschließlich von Produzenten aus der direkten Umgebung.

