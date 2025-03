So ist die neue Asylunterkunft in Nördlingen aufgebaut

Die Räume riechen nach frisch verarbeitetem Holz, die Matratzen liegen schon bereit: Die Flüchtlingsunterkunft in der Nürnberger Straße in Nördlingen ist fertig für seine zukünftigen Bewohner. 156 Menschen können in der Gemeinschaftsunterkunft unterkommen, damit ist sie die größte ihrer Art im Stadtgebiet. Kommende Woche soll es mit der Belegung losgehen. Aber nicht nur ihre Größe macht die Unterkunft zu einer besonderen.

