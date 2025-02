Investor oder Eigenregie? Oettingen prüft Modelle für Kita-Bau

Oettingen muss Betreuungsplätze schaffen. Deshalb soll es eine neue Kindertagesstätte geben. Verschiedene Möglichkeiten, wie diese realisiert werden kann, hat am Donnerstagabend Professor Dr. Simon Bulla, Fachanwalt für Verwaltungs- und Vergaberecht, in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Stadtrats erläutert. Zunächst müsse sich die Stadt die Frage stellen, ob man eine neue Kita in kommunaler Eigenregie vergeben wolle oder ob man ein kleines oder großes Investorenmodell anstrebe. Dabei seien vier Modelle denkbar, sagte Bulla. Diese hätten jeweils verschiedene Vor- und Nachteile.

