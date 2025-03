Die Museumssaison in Nördlingen beginnt - Neue Medien stehen im Vordergrund

Wie jedes Jahr im Frühling laden die Nördlinger Museen nach einer kreativen und arbeitsreichen Winterpause wieder zum Besuch ein. Das Stadtmuseum öffnete bereits am 18. März. Ihm folgt das Stadtmauermuseum am Dienstag, 1. April. In beiden stadtgeschichtlichen Museen werden im Laufe des Frühjahres Sonderschauen vorgestellt, die wichtige Ereignisse der Stadtgeschichte würdigen: Ab den Osterferien wird im Stadtmuseum ein Film den Bauernaufstand im Ries und die Revolten in Nördlingen 1525 für Kinder einfach erklären. Das Stadtmauermuseum im Löpsinger Tor beleuchtet die Grenzen der Stadt rund um die Stadtmauer von 1327 anhand von Landkarten und Plänen.

Das Stadtmuseum versucht dieses Jahr, mit einem neuen Medium etwas real Unmögliches scheinbar möglich zu machen. Dank der Schenkung einer VR-Brille durch den Verein Alt Nördlingen kann in dieser Saison der sonst unzugängliche Kerker unter dem Nördlinger Rathaus virtuell besucht werden. Das sogenannte „Loch“ wird im Rahmen einer Führung im Stadtmuseum erklärt und kann anschließend mit der VR-Brille „betreten“ werden. Das Angebot wendet sich besonders an Familien mit Kindern ab 12 Jahren sowie Kleinstgruppen bis zu acht Personen und kann von Dienstag bis Freitag zwischen 16 und 17 Uhr gebucht werden.

Sonderausstellung „Matzen täglich frisch“ im Stadtmuseum verlängert

Wie gewohnt sind im Stadtmuseum die Themen der Dauerausstellung, die Vor- und Frühgeschichte des Rieses, mittelalterliche Stadtgeschichte und die Schlacht bei Nördlingen 1634 zu sehen. Wegen der guten Nachfrage im vergangenen Jahr wird die Sonderausstellung „Matzen täglich frisch“ zur jüdischen Geschichte Nördlingens noch einmal verlängert. Neu ist ein regelmäßig stattfindendes, öffentliches Führungsangebot durch die verschiedenen Ausstellungen. Zweimal im Monat stehen sonntags Führerinnen zur Verfügung und bieten abwechselnd Interessantes und Unterhaltsames für Kinder und Erwachsene an, wie z. B. die Rätselrallye „Schmatzen, Schmausen, Schlemmen“ rund ums Thema Essen in alter Zeit. Das Themenangebot kann der Homepage des Stadtmuseum entnommen werden.

Im Stadtmauer-Festjahr 2025 wird auch die Stadtmauer mit einer neuen Sonderausstellung speziell gewürdigt. Die Stadtmauer ist Nördlingens sichtbarste Grenze. Daneben gab es in der Vergangenheit aber noch etliche andere, unsichtbare (Rechts-)Grenzen, die in einer Foto-Ausstellung im Stadtmauermuseum gezeigt werden. Anhand von historischem Kartenmaterial erfahren Besucherinnen und Besucher, mit welchen Regelungen und Einschränkungen Reisende sowie Bewohnerinnen und Bewohner der Freien Reichsstadt Nördlingen in der Vergangenheit konfrontiert waren.

Öffnungszeiten bis 9. November: Stadtmuseum: Di–So, 13.30–16.30 Uhr Stadtmauermuseum: Di–So, 10–13 und 13.30–16.30 Uhr. Führungsanmeldungen und Buchungsanfragen der VR-Brille unter 09081/84-810 oder stadtmuseum@noerdlingen.de, Preise unter www.stadtmuseum-noerdlingen.de.