Diese Radwege wünschen sich Bürgerinnen und Bürger rund um Alerheim

Auf welchen Strecken im Landkreis Donau-Ries sollten neue Radwege gebaut werden? Unsere Zeitung hat den Leserinnen und Lesern genau diese Frage gestellt – und zahlreiche Antworten bekommen. Unter anderem wurden für den Umkreis von Alerheim einige Straßen genannt, auf denen sich Radfahrer unsicher fühlen. Das sagen die Bürgermeister der verantwortlichen Gemeinden und das Staatliche Bauamt zu den Vorschlägen.

Alerheim – Fessenheim

Leser Stephan Morbitzer aus Großsorheim wünscht sich einen Radweg entlang der Staatsstraße zwischen Alerheim und Fessenheim. Wolle man diese gefährliche Straße vermeiden, müsse man einen großen Umweg über Feldwege fahren bis man zur Straße zwischen Deiningen und Fessenheim kommt, wo es einen Radweg gibt. Tatsächlich hat das Staatliche Bauamt Augsburg vor, entlang der Staatsstraße einen Radweg zu bauen. Alerheims Bürgermeister Alexander Joas ist damit aber nicht ganz glücklich.

Seiner Ansicht nach sollte der Weg ab der Kreuzung Alerheim/Rudelstetten durch das Dorf führen, die Fessenheimer Straße entlang und erst danach entlang der Staatsstraße. Denn so wie das Staatliche Bauamt aktuell plane, würden viele Bäume beim Wennenberg gefällt, klagt Joas. „Ich habe versucht, alles in die Wege zu leiten, dass der Radweg durchs Dorf geht“, sagt er. Doch das Staatliche Bauamt habe dies nicht berücksichtigt. Hundertprozentig sicher scheint es aber sowieso noch nicht zu sein, dass der Radweg tatsächlich kommt. Auf die Frage, mit welcher Sicherheit das Projekt durchgeführt wird, teilte das Bauamt mit: Radwege hingen generell davon ab, ob die dafür nötigen Grundstücke erworben werden können. Man sei jedoch sehr bestrebt, den Weg zwischen Fessenheim und Alerheim umzusetzen. Im selben Zuge wolle man auch gleich die Staatsstraße ausbauen. Und wann kann man mit einer Fertigstellung des Radweges rechnen? Auch dazu macht das Staatliche Bauamt keine genauen Angaben. Man versuche, den Weg bis 2030 umzusetzen.

Alerheim – Großsorheim

Noch auf einer anderen Strecke wünscht sich Leser Stephan Morbitzer einen Radweg, nämlich entlang der Staatsstraße zwischen Alerheim und Großsorheim. Zwar gibt es ab Alerheim einen Radweg, der endet jedoch bei Heroldingen. Laut Morbitzer gibt es dann zwei Möglichkeiten: Entweder man fährt einen Umweg über Heroldingen und Hoppingen, um nach Großsorheim zu gelangen. Oder man wählt die kürzere Route über die Egermühle. Doch dort sei eine gefährliche Brücke, über die auch Autos fahren. Was sagt die Stadt Harburg zum Ausbau in dem Ortsteil? Finanziell sei es zurzeit nicht tragbar, neue Radwege zu bauen, erläutert Werner Nothofer von der Hauptverwaltung. Daher sei auf dieser Strecke aktuell nichts geplant.

Alerheim – Rudelstetten

Die Straße zwischen Alerheim und Rudelstetten über die Wennenmühle sei zwar nur ein kurzes Stück, doch es sei dort sehr eng, bemängelt Heinz Rötlich aus Baldingen. Dazu sagt Bürgermeister Joas allerdings: Einen Radweg entlang dieser Straße zu bauen sei ein „finanzielles Fiasko“. Schließlich sei er nicht nötig, weil das Verkehrsaufkommen an dieser Straße gering sei. Zudem gebe es eine Alternative: Nach der Fessenheimer Straße könne man über die Staatsstraße und dann einen Weg über die Wörnitzbrücke fahren. Dieser sei zwar teilweise geschottert, aber wegen des Naturschutzes könne man diesen Weg nicht so einfach asphaltieren. Dafür gebe die Gemeinde aber jedes Jahr 3000 bis 4000 Euro aus, um den Weg für Radfahrer zu schottern.

Alerheim – Enkingen

Die direkte Verbindung zwischen Alerheim und Enkingen könne man eigentlich nur mit dem Mountainbike fahren, kritisiert Silvia Göttler aus Löpsingen. Denn dieser Weg über den Achtergraben bestehe teilweise nur aus schlecht befahrbaren Kieswegen. Die einzige Alternative sei die gefährliche Straße nach Grosselfingen und von Grosselfingen nach Enkingen. Göttler würde sich daher freuen, wenn der Radweg über den Achtergraben besser ausgebaut wird. Anders sieht das Alerheims Bürgermeister Joas: Wer mit seinem Fahrrad diesen Weg nicht gut fahren könne, müsse eben den Umweg über Grosselfingen in Kauf nehmen, die Straßen seien ohnehin nicht viel befahren.

Ähnlich äußert sich Möttingens Bürgermeister Timo Böllmann. Er finde es nicht sinnvoll, Wege zu betonieren, die mitten durch die Natur führen. Zudem gebe es einen Weg über den Achtergraben, der bereits gut gekiest sei. Dass der Umweg über Grosselfingen besonders gefährlich sei – auch das weist Böllmann zurück. Dafür will die Gemeinde laut Böllmann kommendes Jahr an anderen Strecken Radwege bauen, nämlich zwischen Appetshofen und Heroldingen sowie zwischen Enkingen und Möttingen. Ein neuer Radweg zwischen Balgheim und Schmähingen sei schon fertig.