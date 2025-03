Alles rund um den Stoff: Neue Sonderausstellung im Museum Kulturland Ries

Im Museum Kulturland Ries in Maihingen gibt es ab dem kommenden Sonntag, 23. März, eine neue Sonderausstellung zu entdecken. Die Leihausstellung stammt aus dem Stadt- und Industriemuseum Rüsselsheim und wird nach Stationen in Korbach, Frankfurt, Salzgitter und Heilbronn nun im Ries präsentiert. Gezeigt wird die textile Verarbeitung von der Fasergewinnung bis zum fertigen Textilprodukt. An acht Stationen kann dieser Weg von den Besuchern aktiv begleitet werden. Die Ausstellung bietet laut einer Pressemitteilung nicht nur Informationen, sondern lädt auch zum Mitmachen und zum Nachdenken über den Wert von Textilien ein. Stationen von der Mustergestaltung über das Färben und Drucken bis hin zum Upcycling ausgedienter Kleidungsstücke animieren Besuchende, Verarbeitungstechniken zu erforschen und selbst auszuprobieren.

Das Museum Kulturland Ries ergänzt die Leihausstellung schlaglichtartig um Textilgeschichten aus der Region. An den Ausstellungsstationen erzählen Originalobjekte aus dem Nördlinger Ries von Gebrauch, Wandel und Besonderem. Durch diesen regionalen Bezug erfahren die Besuchenden unter anderem, wie der für das Ries typische Wolkenrock zu seinem charakteristischen Muster kam. Auch die Wissensvermittlung im Bereich der Herstellung, Pflege und Reparatur von Textilien in den hiesigen Haushaltsschulen wird beleuchtet. Dem gegenwärtigen Trend des Upcyclings als Reaktion auf die Wegwerfgesellschaft werden erfindungsreiche Lösungsansätze aus der Vergangenheit gegenübergestellt. Ergänzend dazu baut das Museum auf seinem Musterfeld in diesem Jahr verschiedene Färber- und Faserpflanzen an.

Sonderausstellung „Gib Stoff“ in Maihingen im Ries zu sehen

Das Museum bietet zu dieser Sonderausstellung wieder umfangreiche Aktionen an. Gestartet wird mit einer offenen Werkstatt am Sonntag, 6. April. Hier können die Teilnehmenden selbst Osterdeko aus Filzwolle herstellen. In den Osterferien finden im Rahmen des Kinder-Ferienprogramms am 16. und am 24. April zwei zur Ausstellung passende Kurse statt: In den Programmen „T-Shirts gestalten“ und „Lavendelsäckchen nähen“ können die Teilnehmer Techniken der Textilverarbeitung kennenlernen und eigene Werkstücke gestalten. Am 26. April findet ein Kurs für Erwachsene statt, in dem unter der Anleitung von Kunsthandwerkerin Thea Baur die alte Handwerkstechnik des Stoffdrucks erlernt werden kann. Auch der diesjährige Genusskulturmarkt am 4. Mai steht ganz im Zeichen des Textilen. Zu Gast sind unter anderem die Trachtenkultur-Beratung des Bezirks Schwaben sowie die Heide-Allianz Donau-Ries.

Entdeckt werden kann die Ausstellung auch im Rahmen einer 90-minütigen Führung, die sich für alle Altersklassen eignet. Es wird außerdem das Programm „Vom Flachs zum Leinen“ wiederbelebt, das bereits in der Vergangenheit am Museum angeboten wurde. Teilnehmer lernen dabei die umfangreichen Verarbeitungsschritte der Leinenherstellung kennen und können sie selbst ausprobieren. Bei einem Kindergeburtstag zum Thema erkunden die Teilnehmer gemeinsam die Ausstellung und lernen eine Technik der Textilherstellung näher kennen. Dabei entsteht ein farbenfrohes Erinnerungsstück.

Die Sonderausstellung „Gib Stoff! Textile Geschichte(n) und Techniken“ ist bis zum 31. August im Museum Kulturland Ries zu sehen. Alle Informationen zur Ausstellung und zum Begleitprogramm sowie Buchungsmöglichkeiten zu den Kursen sind auf der Museumshomepage zu finden: www.mklr.bezirk-schwaben.de/gib-stoff. (AZ)