Ehingen am Ries beschließt neue Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer ab 2025

Auch in Ehingen stand die Beratung der Grundsteuer-Hebesätze aufgrund der Grundsteuerreform auf der Agenda, denn Aufkommensneutralität ist gewünscht. Stand 30.09.24, so Bürgermeister Thomas Meyer, ergäbe sich bei der Grundsteuer A ein Minus von 19 %, bei der Grundsteuer B ein Plus von 240 %: Doch wegen fehlender Daten könne man wohl erst ab 2025 konkret darüber beraten: „Ich schätze, dass bis 2027 erst alle Angaben vorliegen und deswegen schlage ich vor, heute diese Anpassung zu beschließen.“

