Neue Einbahnstraße: Rat beschließt neue Verkehrsregeln für Altstadt

Wenn das Hotel Krone restauriert und wiedereröffnet ist und der Saumarkt ein neues, grüneres Gesicht erhalten hat, wird der gesamte Bereich inklusive der Schäfflergasse verkehrsberuhigt sein. Das hat der Bauausschuss des Stadtrates in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Außerdem soll ein Teil der Schäfflergasse von der Schlossstraße kommend eine Einbahnregelung erhalten.

Das bedeutet: Vom Saumarkt aus kann nicht mehr vor zur Schlossstraße gefahren werden. Diskutiert wurde in dem Zusammenhang, ob die Regelung auch Fahrradfahrer betrifft. Bürgermeister Thomas Heydecker schlug vor, diese Frage zu gegebener Zeit gesondert zu besprechen und zu entscheiden. Laut Straßenverkehrsordnung darf in einer verkehrsberuhigten Zone nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Fahrzeuge und Fußgänger sind in einer solchen Zone gleichberechtigt.

Straßenbeleuchtung wird umgestellt

Einverstanden erklärte sich der Ausschuss mit der Umstellung der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt und den Stadtteilen. Nach Angaben von Stadtbaumeister Stefan Mayer dimmt der Stromversorger N-ergie die Straßenlampen innerhalb der Stadt in den Nachstunden künftig herunter. Je länger die Nacht andauere, desto dunkler werde es. In den Stadtteilen hingegen bleibe die Beleuchtung von ein Uhr bis fünf Uhr ganz ausgeschaltet.