Wenn die Blätter von den Bäumen fallen, der Regen kommt und die Nebelschwaden am Morgen in der Luft hängen, zieht es viele Menschen in die Sauna. Bislang müssen die Rieserinnen und Rieser etwa nach Dinkelsbühl oder Gunzenhausen fahren, um in den Genuss einer öffentlichen Saunalandschaft zu kommen. Schon im nächsten Jahr könnte der Weg ein kürzerer sein - wenn alles klappt. Denn im Herbst 2025 könnte der Probebetrieb am neuen Hallenbad im Rieser Sportpark starten, sagt Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann. Und bekanntlich leistet sich die Stadt nicht nur ein Sportschwimmbecken im neuen Bad, sondern unter anderem auch eine Saunalandschaft. Was die den Besucherinnen und Besuchern genau bietet, wurde jetzt vorgestellt.