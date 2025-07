Neuer Bikepark in Nördlingen soll Ende Juli fertig sein

Die Bauarbeiten für den neuen Bikepark im Rieser Sportpark haben begonnen. Das teilt die Stadt Nördlingen mit. Die moderne Anlage ersetzt den bisherigen kleinen Bikepark, der 2015 errichtet wurde und dem Neubau des Hallenbads weichen musste. Mit einer Fläche von rund 90 mal 40 Metern – das entspricht etwa einem halben Fußballplatz – bietet der neue Bikepark künftig deutlich mehr Raum für sportliche Herausforderungen auf zwei Rädern, so die Stadtverwaltung.

Die neue Anlage entsteht in Form einer Acht und wird mit einem fünf Meter hohen Starthügel sowie mehreren sogenannten Dirtlines ausgestattet. Diese Sprunglinien erreichen Höhen von bis zu zwei Metern. Ergänzt wird das Angebot durch dynamische Kurven mit Radien zwischen 90 und 180 Grad und einer Höhe von bis zu 1,50 Metern. Die Ausführung erfolgt in klassischer Erdbauweise mit einer stabilen Deckschicht aus Mineralgemisch. Für die Modellierung der Anlage sind knapp 2000 Kubikmeter Erdaushub erforderlich – ein Volumen, das im Sinne der Nachhaltigkeit bereits aus dem laufenden Bau des neuen Hallenbads zur Verfügung steht. Mit der Planung und Realisierung des Bikeparks wurde die Firma Turbomatik Bikeparks beauftragt. Die Fertigstellung ist für Ende Juli vorgesehen – rechtzeitig zum Start der Sommerferien.

Neuer Bikepark in Nördlingen: Pünktlich zu den Sommerferien fertig

Nach der Übergabe wird die Mountainbike-Gruppe der Sektion Nördlingen des Deutschen Alpenvereins (DAV) gemeinsam mit dem städtischen Baubetriebshof die laufende Betreuung und Pflege der Anlage übernehmen. So wird sichergestellt, dass der neue Bikepark dauerhaft in einem sicheren und attraktiven Zustand bleibt. Oberbürgermeister David Wittner sagt: „Mit dem neuen Bikepark schaffen wir im Rieser Sportpark ein attraktives Freizeitangebot für Kinder, Jugendliche und sportlich Aktive. Die nachhaltige Wiederverwendung des Erdaushubs aus dem Hallenbad-Neubau ist ein weiterer Pluspunkt. Ich freue mich, dass wir den jungen Menschen in unserer Stadt damit bald ein weiteres professionelles Gelände für ihr sportliches Hobby bieten können.“ (AZ)