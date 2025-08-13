50.000 Euro Kosten: Was Oettingens neuer Feiertag für Firmen bedeutet

Mariä Himmelfahrt ist der wohl komplizierteste Feiertag im Jahr. Leben in einer Gemeinde überwiegend Katholiken, müssen Arbeitgeber ihren Mitarbeitern frei geben. Sind hingegen die Protestanten in der Überzahl, wird ganz normal gearbeitet. So kommt es zustande, dass am 15. August die Betriebe in Nördlingen geöffnet sind, während sie ein paar Kilometer weiter in Oettingen geschlossen bleiben müssen – denn in der Residenzstadt wohnen neuerdings mehr Katholiken als Protestanten. Die meisten Bürgerinnen und Bürger dürfte das verlängerte Wochenende freuen. Doch was sagen die Firmen zum unerwarteten Feiertag, der erst Anfang Mai verkündet wurde? Wie stark bringt er Logistik und Produktion durcheinander?

Anna-Lena Schachtner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86732 Oettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feiertag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis