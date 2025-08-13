Icon Menü
Neuer Feiertag in Oettingen: Was Mariä Himmelfahrt für Firmen bedeutet

Oettingen

50.000 Euro Kosten: Was Oettingens neuer Feiertag für Firmen bedeutet

Weil in Oettingen nun mehr Katholiken leben, ist Mariä Himmelfahrt heuer ein Feiertag. Bringt der freie Tag die Abläufe in den Betrieben durcheinander?
Von Anna-Lena Schachtner
    Der neue Feiertag Mariä Himmelfahrt in Oettingen hat unterschiedliche Auswirkungen auf die Betriebe in der Stadt.
    Der neue Feiertag Mariä Himmelfahrt in Oettingen hat unterschiedliche Auswirkungen auf die Betriebe in der Stadt. Foto: Werner Rensing, Steffen Peter (dpa), Verena Wengert, Peter Tippl (Archivbilder)

    Mariä Himmelfahrt ist der wohl komplizierteste Feiertag im Jahr. Leben in einer Gemeinde überwiegend Katholiken, müssen Arbeitgeber ihren Mitarbeitern frei geben. Sind hingegen die Protestanten in der Überzahl, wird ganz normal gearbeitet. So kommt es zustande, dass am 15. August die Betriebe in Nördlingen geöffnet sind, während sie ein paar Kilometer weiter in Oettingen geschlossen bleiben müssen – denn in der Residenzstadt wohnen neuerdings mehr Katholiken als Protestanten. Die meisten Bürgerinnen und Bürger dürfte das verlängerte Wochenende freuen. Doch was sagen die Firmen zum unerwarteten Feiertag, der erst Anfang Mai verkündet wurde? Wie stark bringt er Logistik und Produktion durcheinander?

