Munningen

12:24 Uhr

Neuer Fund aus der römischen Siedlung von Munningen

Plus Die Zierscheibe ist etwa 6,5 Zentimeter breit und war vermutlich als Verzierung auf einem Lederriemen angebracht.

Von Werner Paa

In der Archäologie sind es oftmals für den Laien vermeintlich unscheinbare Funde. Aber in der Hand des Fachmanns können sie mitunter erstaunliche Geschichten erzählen. So wurde erst jetzt ein neuer Fund aus dem Bereich der römischen Siedlung von Munningen bekannt. Es handelt sich um eine 6,5 Zentimeter breite durchbrochene Zierscheibe aus Bronze. Bei genauerem Hinsehen erkennt man dort die Versalbuchstaben IOVIS. Iovis ist zwar die Genitivform für Jupiter, wurde aber seinerzeit ebenfalls als Name für den Göttervater verwendet.

